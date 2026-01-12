İstanbul'da kar başladı zorlu 24 saate girildi! Uzman isim ne kadar süreceğini açıkladı: 41 ile sarı kodlu uyarı

11

Bugün vatandaşlar işleri yoksa hiç çıkmasınlar dışarıya. Bağcılar'da şuan çok kar yoktur ama diğer bölgelerde başladı. Yarın sabaha kadar da devam edecek bu kar yağışı. Hatta biraz daha sertleşecek biraz sonra. 9-10 gibi biraz daha belirgin olarak yerde tutmaya başlar. Akşam sıcaklık daha çok düşecek, buzlanmaya sebep olur. Akşam saatlerinden sonra köprü ve viyadüklerine dikkat. İstanbul'un tümü olarak söyleyelim. Ankara'da da kar yağışı aralıklı olarak devam edecek ama İstanbul kadar etkili olmayacak. İzmir'de kar yağışı yok şu an.