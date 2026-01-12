İstanbul'da kar başladı zorlu 24 saate girildi! Uzman isim ne kadar süreceğini açıkladı: 41 ile sarı kodlu uyarı
İstanbul'da günlerdir uyarılarla beklenen kar bu sabah yağmaya başladı. İstanbul genelinde okulların tatil edilmesiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu beklenenin altında kaldı. İstanbul'un yüksek kesimlerinin beyaza büründü yoğun kar yağışı altında Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji'den 41 il için sarı kodlu uyarı yapılırken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de canlı yayında yaptığı açıklamada "İstanbul'da kritik 24 saate girdik. İstanbul'un tümünde kar yağışı bugün etkili olacak' dedi. Kar yağışının ne zaman son bulacağını da açıklayan Şen, Önümüzdeki 24 saatte teyakkuzda olmalıyız' dedi. İşte İstanbul ve yurdun geneli için son dakika hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİ'DEN 41 İLE SARI KODLU UYARI! KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR, ÇIĞ....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile
Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
41 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.
PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA: KRİTİK 24 SAATE GİRDİK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:"Şu anda kar İstanbul'da başladı. Çamlıca'ya doğru gidiyorum. Yükseklerde beyazlaşma başladı. İlerleyen saatlerde de Avrupa Yakası'nda da yağışın kara döneceğini tahmin ediyorum. Akşama doğru İstanbul'un bütün bölgelerinde hemen hemen kar yağışı olacak. Sıcaklık 2-3 dereceyi de pek geçmeyecek bugün. Yol kenarlarında beyazlaşmalar başladı yüksek yerlerde. Alçak yerlerde daha erken, ilerleyen saatlerde alçak yerlerde de kar yağışı başlayacaktır.
Valiliğin aldığı tedbirler işe yaradı. Hem çocuklar eziyet çekmeyecekler hem de trafik yoğunluğu azaldı. Yükseklerde kar yüksekliği 5-10 santime kadar çıkar. Geceye kadar da devam edecek bu kar yağışı İstanbul'da. Özellikle iç kesimler kısmında. Sahil kesimlerinde 1-2 santim kar yüksekliği olabilir ama iç kesimlerde 5 santimi geçebilir.
Bugün vatandaşlar işleri yoksa hiç çıkmasınlar dışarıya. Bağcılar'da şuan çok kar yoktur ama diğer bölgelerde başladı. Yarın sabaha kadar da devam edecek bu kar yağışı. Hatta biraz daha sertleşecek biraz sonra. 9-10 gibi biraz daha belirgin olarak yerde tutmaya başlar. Akşam sıcaklık daha çok düşecek, buzlanmaya sebep olur. Akşam saatlerinden sonra köprü ve viyadüklerine dikkat. İstanbul'un tümü olarak söyleyelim. Ankara'da da kar yağışı aralıklı olarak devam edecek ama İstanbul kadar etkili olmayacak. İzmir'de kar yağışı yok şu an.
"İSTANBUL'DA KRİTİK 24 SAATE GİRDİK"
İstanbul'da kritik 24 saate girdik. Çıkmayanlar hiç çıkmasın onu söyleyelim bir defa. İstanbul'un neresinde olursa olsun, çıkmasınlar dışarıya, evde otursunlar. Araç yoğunluğu azalmış. 24 saat kar yağışı olacak. Yarın sabaha kadar kar yağışı olacak. Yarın sabah kuzey ilçelerde biraz daha etkili olacak ama öğleden sonra İstanbul'u terk edecek.
Barajlara etkisi çok iyi olacak. Kar yağışı yağmurdan daha etkilidir yağmura göre. Ankara'daki barajlar için de çok iyi olacak. Şu anda İstanbul'daki kar yağışının başlangıcındayız. İstanbul'un tümünde kar yağışı bugün etkili olacak. İstanbul'da 24 saat teyakkuzda bulunmak lazım. İşiniz yoksa hiç dışarı çıkmayın evinizde oturun diyelim."