İstanbul'da içme suyunu tehdit eden tehlike: Rengi koyu maviye döndü, su içip, ölen hayvanlar var

Yayla Mahallesi esnafı Cafer Karabul, "Bu kirlilikle ilgili mahalleli olarak sıkıntılıyız. Çocuklarımız hasta olacak diye korkuyoruz. Bir ölüm olmadan önce şu kanalları ayarlarlar. Ve bu pislik, lağım dışarı akmaz. Bu yönden biz mağduruz Yaylalılar olarak. Şu anda 3 yıldır, aşağı yukarı 3 yıl olmasa da 2 yıldır kanal aşağı akıyor. Oraya (Alibey Barajına) akarsa daha büyük sıkıntı. Çünkü insanlarımız oradan içme sularını temin ediyorlar. Onun için gerekeni büyüklerimizin veya yetkili olan kişilerin bir an önce yapmasını istiyoruz. Ben sadece 153' e birkaç mesaj attım. İSKİ'ye 153' e mesaj attık. Bunlarla ilgilenmesi için muhtarlığımıza söyledik, yerel belediyemize söylüyoruz. Bunun bir an önce yapılması lazım. Yani insanlarımız zarar görüyor. Çocuklarımıza zarar veriyor" dedi.