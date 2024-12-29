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Gündemİstanbul'da hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak! Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız
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İstanbul'da hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak! Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız 

Ve beklenen kar yağışı başlıyor. Yoğun kar yağışı yurda giriş yaptı. Çok sayıda il için günler öncesinden uyarı yapıldı. Kar fırtınası geliyor. İstanbul yoğun kar yağısının etkisi altına girecek. Gün ve saat verildi. Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da geçen sene yağmayan kar bu sene yağacak. Sıcaklıklar düştükçe düşecek. Kar günlerce yerde kalacak. 

• 29 Aralık 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
1İstanbulda hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu hava sıcaklıklarının düşmesi ile daha çok sorulmaya başladı. İstanbullular her an kar yağışı beklerken uzmanlardan son dakika kar uyarısı geldi. İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Gün ve saat verildi. Geçen yıl kar yağışı beklenenin altında olmuştu. İstanbul'da şehir merkezi yoğun kar yağışı almamıştı. Ancak bu sene yoğun kar yağışının ekili olması bekleniyor. 

2İstanbulda hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4İstanbulda hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün Marmara’nın güney ve doğusu Güney Ege ve Akdeniz yağmurlu. Kütahya, Eskişehir, Afyon, Isparta’nın yüksekleri Batı Toroslar akşam Konya, Ankara’nın güneyi yarın Kayseri, Niğde, Maraş, Malatya, Sivas karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. Marmara’da rüzgar akşam hafifliyor. Sıcaklık değişmiyor. Doğuda çığ

5İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA KAR UYARISI

İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA KAR UYARISI

Prof. Dr. Şen, “Yılsonu ve Yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor Türkiye’de Yağış YOK. Dolayısıyla KAR YOK. Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler.

6İstanbulda hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız

İstanbul 9 aralıklı yağmurlu, Muğla 8, yağışlar doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli. İzmir 12, Antalya 10, sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve kar. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 6, aralıklı karla karışık yağmurlu, Eskişehir 3 karla karışık yağmurlu ve kar.

7ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, doğusu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

9EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin(İzmir ve Manisa hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri kar karışık yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, doğusu yağmurlu

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu

16SARI KODLU UYARI

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; Antalya, Mersin ve Muğla’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

17BAŞKENTTE KAR, MEGAKENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

BAŞKENTTE KAR, MEGAKENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmur beklentisi var, en düşük sıcaklığın 6 derece civarında olması bekleniyor. Başkent Ankara'da çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyor. En düşük sıcaklığın 2 derece olması tahmin ediliyor.İzmir'de ise çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçişlerin olması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 7 derece.

18İstanbulda hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken kar yağışı nedeniyle şu ana kadar ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda güvenlik tedbirleri alarak bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.

19İstanbulda hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 68 mahalle ile 95 mezraya ulaşım sağlanamıyor.Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Bahçesaray ilçesi de etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.Birçok köy ve mezra yolunun kapalı olduğu ilçede, çocuklar kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Bitlis.

Bitlis'te de etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu..Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 58 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapanan yolları kısa sürede açacaklarını kaydetti.

20İstanbulda hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız

MuşMuş'ta etkili olan kar nedeniyle 55 köye ulaşım sağlanamıyor.İki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarında çalışma başlattı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 55 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Yentür, en kısa sürede kapalı yolları açacaklarını belirtti..

Hakkari.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 11 köy ve 40 mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.Ekipler, bazı köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.Belediye ekipleri de iki gündür çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.