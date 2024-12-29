İstanbul'da hava günlerdir kar topluyor, lapa lapa yağacak! Gün ve saat verildi, iliklerimize kadar donacağız
Ve beklenen kar yağışı başlıyor. Yoğun kar yağışı yurda giriş yaptı. Çok sayıda il için günler öncesinden uyarı yapıldı. Kar fırtınası geliyor. İstanbul yoğun kar yağısının etkisi altına girecek. Gün ve saat verildi. Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da geçen sene yağmayan kar bu sene yağacak. Sıcaklıklar düştükçe düşecek. Kar günlerce yerde kalacak.
• 29 Aralık 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2024 - 11:26 • Son Güncelleme: