İstanbul'a kış geri döndü! Birçok ilçe beyaza büründü, yeni görüntüler geldi
03.02.2026 - 11:15Güncellenme Tarihi:
İstanbul’un yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Arnavutköy ve Çatalca beyaza bürünürken, donan levhalar ve oluşan buz sarkıtları dikkat çekti. Havadan görüntüler ise izleyenleri mest etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bazı ilçelerde çevrenin tamamen beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.Özellikle Arnavutköy’e bağlı Yassıören Mahallesi ile Hadımköy çevresinde kar yağışının ardından açık alanlar beyaza büründü.
Benzer manzaralar Çatalca’nın bazı bölgelerinde de kaydedildi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu cadde ve sokaklardaki trafik levhalarının donduğu, bazı noktalarda ise donma oluştuğu görüldü. Havadan çekilen görüntüler adeta mest etti.