İstanbul'a kış geri döndü! Birçok ilçe beyaza büründü, yeni görüntüler geldi

Benzer manzaralar Çatalca’nın bazı bölgelerinde de kaydedildi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu cadde ve sokaklardaki trafik levhalarının donduğu, bazı noktalarda ise donma oluştuğu görüldü. Havadan çekilen görüntüler adeta mest etti.