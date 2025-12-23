İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji hava durumu raporuyla uyardı, Prof. Dr. Orhan Şen 3 güne dikkat çekti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Amasya, Tokat, Kastamonu, Karabük, Sinop, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, "Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?" sorusunu yanıtladı. Prof. Dr. Şen, "30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yılbaşında kar yağışı görülebilecek. İstanbul'a da yağacak gibi gözüküyor" dedi.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI? PROF. DR. ŞEN YANITLADI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Bu kesin değil. Daha bir haftadan fazla var. Dolayısıyla yüzde 50'lik bir ihtimal vardı bu yüzde 60'a çıktı esasında. Marmara Bölgesi'ne poyrazdan gelecek hava, Sibirya üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Bu soğuk hava Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde 30 Aralık-31 Aralık'ta yani yılbaşı gecesinde kar yağışı görülebilecek.
"NORMAL BİR KIŞ KARI GÖRECEĞİZ"
Çok mu kar yağışı var. Hayır çok değil. Şehir içine yağar mı, İstanbul'a yağar mı? Biliyorsunuz İstanbul'a kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'a da yağacak gibi gözüküyor. Öyle sosyal medyada dolaşan 'lapa lapa kar geliyor, kara kış, donacağız' gibi böyle bir şey yok. Normal bir kış karı görülecek. Eğer değişmezse, bir haftadan fazla var, değişebilir. Şu andaki verilere göre 30-31 Aralık'ta Marmara'nın doğusunda İstanbul'da dahil olmak üzere Bursa, Kocaeli...
"YENİ YILIN İLK HAFTASINDA ANADOLU'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI OLACAK"
Hatta ayın 1'inden itibaren Anadolu'da kuvvetli kar yağışları olacak. Bu kar yağışları batıda da görülecek. İç Anadolu Bölgesi, İç Ege bölgesinde de kar yağışları biraz kuvvetli görünüyor yeni yılın ilk haftasında. Tahminlerimiz doğrultusunda olacak gibi gözüküyor. Bu hafta sonu ise Ankara'nın yükseklerine kar yağışı geliyor. Cumartesi-pazar bir soğuk hava daha geliyor."
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ilçlelerninin bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam (Salı) saatlerinde aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 5°C, 15°CÇok bulutlu
İZMİR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 4°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 8°CÇok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 6°CÇok bulutlu
KAYSERİ -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 9°CÇok bulutlu
DÜZCE 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
SİNOP 8°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE 7°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 10°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 8°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -7°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 0°C, 11°CParçalı bulutlu
DİYARBAKIR -2°C, 12°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°CParçalı bulutlu
MARDİN 2°C, 11°CParçalı bulutlu