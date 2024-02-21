İstanbul için deprem uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür: Kesinlikle 7'den büyük olacaktır
'İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır' diyen Yerbilimci Naci Görür, olası depreme hazırlık ve yaklaşan yerel seçimlere yönelik de konuştu. Görür,"İkisinin ortası Marmara Denizi ve 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır" dedi.
DHA
• 21 Şubat 2024 - 13:02 • Son Güncelleme:
DHA
• 21 Şubat 2024 - 13:02 • Son Güncelleme: