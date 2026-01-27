İstanbul Avrupa Yakası 27 Ocak Elektrik Kesintisi Listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) ilçe ilçe elektrik kesintisi yaşanacak noktaları açıkladı

1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 27 Ocak Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir başta olmak üzere Sarıyer, Silivri ve Şişli gibi birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar sürebileceği belirtildi. İşte İstanbul'da elektriklerin kesinti saati ve açılma saatleri...