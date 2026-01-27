İstanbul Avrupa Yakası 27 Ocak Elektrik Kesintisi Listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) ilçe ilçe elektrik kesintisi yaşanacak noktaları açıkladı
İstanbul Avrupa Yakası'nda 27 Ocak günü yaşanacak elektrik kesintilerini Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) açıkladı. Onlarca ilçede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yaşanacak elektrik kesintisi kapsamında vatandaşlar da resmi kaynaklardan bilgi almak istiyor. İşte İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 27 Ocak Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir başta olmak üzere Sarıyer, Silivri ve Şişli gibi birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar sürebileceği belirtildi. İşte İstanbul'da elektriklerin kesinti saati ve açılma saatleri...
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KAĞITHANE
KÜÇÜKÇEKMECE