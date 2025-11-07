Isparta'nın Eğirdir Gölü'nden gaz fışkırdı! 'Gaz kokusu geliyordu çakmağımı çaktım kaya alev aldı'

3

O anları anlatan Şahan, "Suların çekilmesiyle adanın etrafında geziniyorduk. Ne olduğunu anlamadım ama yoğun bir gaz kokusu vardı. Çakmağımı çaktığımda kayanın alev aldığını gördüm. Bu durum beni hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Muhtemelen yanıcı bir gaz çıkışı söz konusu. Bölgede inceleme yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.