Isparta'da köy muhtarı gözünü tarihi esere dikti! Evin duvarındaki taşı çıkarıp çaldı

21.11.2025 - 10:49

Kaynak : Ramazan AYDINLI/YALVAÇ, (Isparta), (DHA)

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıyan bir taşın çalınıp tahrip edilmesi olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı T.K. gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu taşın tarihi değer taşıyan bir eser olduğu ve suçlu kişinin, bu eseri yasa dışı olarak çalıp zarar verdiği tespit edildi.

Kurusarı köyünde muhtar T.K. ile 2 kişi hakkında, evin duvarındaki tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettikleri gerekçesiyle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tarihi eseri tahrip etme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muhtar T.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu taş, tahrip edilmiş şekilde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.