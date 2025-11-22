Isparta'da iki çocuk annesi kadın ineklerini satıp bu işe girişti! Sabah koyunları güdüyor, öğlen direksiyon başında!

3

Sabahın ilk ışıklarıyla güne başladığını ifade eden Çalık, şöyle konuştu:



"Koyunlara yiyecek veriyoruz, altlarını süpürüyoruz. Sonra mutlaka gezdirmeye çıkarıyoruz çünkü koyun kapalı durmaz. Dağa çıkarıyoruz, ovaya götürüyoruz. Kış geldiği için çok yayılma olmuyor ama yine de dolaştırıyoruz. Hayvan bakımının ardından okul servisçiliğine geçiyoruz. Sabah şalvarlıydık, dağa gidip koyunlara baktık. Şimdi servise geçiyoruz. Sabah dağdayım, öğlen servisteyim. Çocukları bırakıp alıyoruz, sonra tekrar eve dönüyoruz. Akşamüstü yine dağa çıkıyorum. Günümüz böyle geçiyor. Mutluyuz, huzurluyuz."