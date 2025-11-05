Isparta'da 1 metre derinlikte oluştu! Şehirde ilk kez oldu: Evin bahçesi korkutuyor

6





"Bu durum Isparta için bir ilk sayılabilir"



Daha önce bazı bahçelerde çatlaklar gördüğünü belirten Selçuk, "Ancak bu büyüklükte bir obrukla ilk kez karşılaştık. Bu durum Isparta için bir ilk sayılabilir. Ayrıca, obruğun oluştuğu bölgenin yakınındaki evin duvarlarında da obruğa doğru uzanan çatlaklar var. Ben jeoloji uzmanı değilim ancak bölgede bir fay hattı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki alanında uzman hocalarımızla görüşerek bölgede teknik inceleme yapılmasını talep edeceğim" dedi.