İspanya'dan Iğdır'a uzanan kuş sevdası: 8 yıllık gönüllü destek

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İspanya ve gittiği diğer ülkelerde hiç görmediği kuşları Türkiye'de görme imkanı yakaladığını dile getiren Roman, "Hiç görmediğim kuşları burada görme imkanım oldu. Benim için çok ilgi çekiciydi. İlk geldiğimde ilgi çekici türler gördüğüm için o günden bugüne KuzeyDoğa Derneğiyle işbirliği yapıyorum. Asya, Afrika ve Avrupa'dan gelen kuşların Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde görülebiliyor olması burayı çok özel kılıyor. Kuşları halkalarken çok mutlu oluyorum çünkü halkalama esnasında kuşları tutup detaylı bilgiye sahip olabiliyorum." diye konuştu.