İşlettiği otelin bahçesini hayvan cennetine çevirdi!

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Güvercinlerin oteline gelen çocukların ilgisini çektiğini ve insanlardan kaçmadığını belirten Çelikten, "Misafirlerimiz onları izlemekten büyük keyif alıyor. Bu durum, aileler ve çocukları için de hayvan sevgisi ile dolu güzel bir eğlence oldu." diye konuştu.



Çelikten, otel bahçesinde yalnızca güvercinlerin değil, kaplumbağa, kırlangıç, kumru, kedi ve köpek gibi çeşitli hayvanların da bulunduğunu söyledi.