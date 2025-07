İşlettiği otelin bahçesini hayvan cennetine çevirdi!

1

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizmle uğraşan Mehmet Çelikten, işlettiği apart otelin bahçesinde de "can dostları" ağırlıyor.



Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart oteli işleten Çelikten, çevresinde hayvanseverliği ile tanınıyor.