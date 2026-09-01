İskenderun’da çöp tepkisi: Kirli masa 7 günlük sergiye dönüştürüldü

4

Belediye meclisimizde alacağımız kararla 3 bin lira olan çevre kirletme cezasını 10 bin lira veya üzerine çıkmak istiyoruz. Çünkü insanların cezayla canını yakmak değil ama cezanın caydırıcı olması lazım” diye konuştu.