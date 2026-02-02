GAZETE VATAN ANA SAYFA
İş görüşmesinde telefon hırsızlığı! O anlar kamerada; Kağıtla üstünü örtüp cebine attı

02.02.2026 - 11:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Baran AKKAYA- Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)-

Sultangazi'de iş başvurusu için beyaz eşya mağazasına gelen şüpheli, çalışanların müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek mağaza müdürünün cep telefonunu çaldı. Olayın ardından şüpheli Muhammet A. polise teslim olurken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki beyaz eşya mağazasında meydana geldi. İş başvurusu için mağazaya gelen Muhammet A., başka bir çalışanın kendisine verdiği formları doldurmaya başladı.

Bu sırada çalışanların mağazaya gelen müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Muhammet A., mağaza müdürünün cep telefonunu çalıp iş yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından şüpheli Muhammet A., Esentepe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Çalınan telefonun ise mağaza müdürüne geri verildiği öğrenildi. Öte yandan hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli Muhammet A.'nın mağaza müdürünün masada duran cep telefonunu çaldığı ve kapüşonuyla başını gizleyerek kaçtığı anlar yer aldı.