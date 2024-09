iPHONE 16 TÜRKİYE MUHTEMEL FİYATLARI



iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL



iPhone 16 (256 GB) 68.499 TL



iPhone 16 (512 GB) 78.999 TL



iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL



iPhone 16 Plus (256 GB) 77.999 TL



iPhone 16 Plus (512 GB) 87.999 TL



iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL