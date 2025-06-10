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GündemiOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri
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iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri

Apple planlandığı gibi WWDC 25 zirvesinde milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren önemli yenilikleri duyurdu. En dikkat çeken yeniliklerden biri isimlendirmede yaşandı. Peki iPhone modellerine yepyeni özellikler kazandıracak olan iOS 26 özellikleri neler ve hangi cihazlar bu yeni sürümü destekleyecek?

• 10 Haziran 2025 - 10:33 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2025 - 10:33 • Son Güncelleme:
1iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri

iOS 26 özellikleri sonunda duyuruldu. Apple, düzenlediği WWDC 2025 etkinliğinde iOS’un en yeni sürümünü daha önce belirtildiği gibi iOS 19 yerine iOS 26 olarak adlandırdı. Artık yıla göre adlandırılacak olan yeni işletim sistemi, firmanın tüm cihazlarında benzer numara ile karşımıza çıkacak.

2YEPYENİ BİR GÖRÜNÜM: “LİQUİD GLASS” TASARIMI

YEPYENİ BİR GÖRÜNÜM: “LİQUİD GLASS” TASARIMI

iOS 26, Apple’ın iOS 7’den bu yana yaptığı en büyük tasarım değişikliğini getiriyor. Yeni arayüz, “Liquid Glass” olarak adlandırılıyor. Bu tasarım, içeriklerin öne çıkmasını sağlarken çevresindeki ışık ve renkleri yansıtıp kırarak cam benzeri bir görünüm sunuyor.

3iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri

Saydam yapısıyla öne çıkan tasarımda düğmeler, menüler, uygulama simgeleri, widget’lar ve daha fazlası bu yeni estetik anlayışla şekillenmiş durumda.

4iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri

Liquid Glass tasarım tüm işletim sistemine yedirilmiş. Gerçek zamanlı ışık yansımaları, kaydırma sırasında küçülen ya da büyüyen sekme çubukları, konuma göre şekil değiştiren menüler gibi birçok dinamik öğe var ve tüm bu yapı arayüzü daha canlı ve duyarlı hale getiriyor.

5iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri

Kilidi ekranında ise artık derinlik hissi veren 3D efektli duvar kâğıtları kullanılabiliyor. Ana ekranda simgeler ve widget’lar yarı saydam yapısıyla daha modern bir görüntü sunuyor. Arayüz değişmiş olsa da kullanım alışkanlıkları korunmuş; yani fonksiyonlar bildiğimiz gibi çalışmaya devam ediyor.

6iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri

Kamera, Fotoğraflar, Safari, FaceTime, Apple Music ve Podcasts gibi uygulamalar bu yeni tasarımla baştan aşağı yenilenmiş. Tabi yeni cam tasarımı sevenler olduğu kadar Vista benzetmesi yapanların sayısı da bir hayli fazla.

7UYGULAMALARDA YENİ DÜZEN

UYGULAMALARDA YENİ DÜZEN

Kamera uygulaması artık daha sade bir kullanıma sahip. Fotoğraf ve Video modları daha belirgin, diğer modlar ise açılır menülerle kolayca erişilebilir hale getirilmiş. Fotoğraflar uygulamasında “Kütüphane” ve “Koleksiyonlar” sekmeleri geri dönerken, herhangi bir fotoğrafı 3D sahneye dönüştürme özelliği de eklenmiş. Bu özelliği Vision Pro gözlüğündeki fotoğraflara göz atma özelliğine benzetebiliriz. Tabi o kadar derinlik sunmuyor ama bir akıllı telefonda görebileceğiniz en iyi çevrimlerden birine imza atılmış.

8iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri

Safari de baştan aşağı yenilenmiş durumda. Alt menü kaldırılmış ama tercihe göre geri getirilebiliyor. Ana tasarıma uygun şekilde daha yuvarlatılmış düğmeler ve yeniden tasarlanmış sekme çubuğu ile gezinmek çok daha keyifli hale gelmiş. Apple Music, Podcasts ve News uygulamalarında da benzer şekilde, içeriğin üzerine oturan ama göz yormayan sekme çubukları dikkat çekiyor.

9İOS 26 DESTEKLEYEN MODELLER

İOS 26 DESTEKLEYEN MODELLER

iOS 26 işletim sistemi iPhone XR, XS ve XS Max modellerini desteklemiyor. Apple bu yıl, bu modellere desteğini kesiyor ve görünüşe bakılırsa iPhone 11 için de son güncelleme olacak. Ancak iOS 18’i çalıştırabilen tüm diğer iPhone modelleri bu güncellemeyi alabilecek. Tabii Apple Intelligence gibi bazı gelişmiş özellikler, yalnızca daha yeni işlemcilere sahip modellerde (iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi) çalışacak. iOS 26 destekleyen iPhone modelleri ise şu şekilde;

10İOS 26 NE ZAMAN YAYINLANACAK

İOS 26 NE ZAMAN YAYINLANACAK?



● iPhone 16e

● iPhone 16

● iPhone 16 Plus

● iPhone 16 Pro

● iPhone 16 Pro Max

● iPhone 15

● iPhone 15 Plus

● iPhone 15 Pro

● iPhone 15 Pro Max

● iPhone 14

● iPhone 14 Plus

● iPhone 14 Pro

● iPhone 14 Pro Max

● iPhone 13

● iPhone 13 mini

● iPhone 13 Pro

● iPhone 13 Pro Max

● iPhone 12

● iPhone 12 mini

● iPhone 12 Pro

● iPhone 12 Pro Max

● iPhone 11

● iPhone 11 Pro

● iPhone 11 Pro Max

iOS 26 şu anda yalnızca geliştiriciler için erişilebilir durumda. Genel beta sürümü Temmuz ayında, nihai sürüm ise her zamanki gibi Eylül ayında, yeni iPhone’larla birlikte yayınlanacak.