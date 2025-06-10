iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri

UYGULAMALARDA YENİ DÜZEN

Kamera uygulaması artık daha sade bir kullanıma sahip. Fotoğraf ve Video modları daha belirgin, diğer modlar ise açılır menülerle kolayca erişilebilir hale getirilmiş. Fotoğraflar uygulamasında “Kütüphane” ve “Koleksiyonlar” sekmeleri geri dönerken, herhangi bir fotoğrafı 3D sahneye dönüştürme özelliği de eklenmiş. Bu özelliği Vision Pro gözlüğündeki fotoğraflara göz atma özelliğine benzetebiliriz. Tabi o kadar derinlik sunmuyor ama bir akıllı telefonda görebileceğiniz en iyi çevrimlerden birine imza atılmış.