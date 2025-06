iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri

İOS 26 NE ZAMAN YAYINLANACAK?





● iPhone 16e



● iPhone 16



● iPhone 16 Plus



● iPhone 16 Pro



● iPhone 16 Pro Max



● iPhone 15



● iPhone 15 Plus



● iPhone 15 Pro



● iPhone 15 Pro Max



● iPhone 14



● iPhone 14 Plus



● iPhone 14 Pro



● iPhone 14 Pro Max



● iPhone 13



● iPhone 13 mini



● iPhone 13 Pro



● iPhone 13 Pro Max



● iPhone 12



● iPhone 12 mini



● iPhone 12 Pro



● iPhone 12 Pro Max



● iPhone 11



● iPhone 11 Pro



● iPhone 11 Pro Max



iOS 26 şu anda yalnızca geliştiriciler için erişilebilir durumda. Genel beta sürümü Temmuz ayında, nihai sürüm ise her zamanki gibi Eylül ayında, yeni iPhone’larla birlikte yayınlanacak.