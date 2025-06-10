iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri
Apple planlandığı gibi WWDC 25 zirvesinde milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren önemli yenilikleri duyurdu. En dikkat çeken yeniliklerden biri isimlendirmede yaşandı. Peki iPhone modellerine yepyeni özellikler kazandıracak olan iOS 26 özellikleri neler ve hangi cihazlar bu yeni sürümü destekleyecek?
• 10 Haziran 2025 - 10:33 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2025 - 10:33 • Son Güncelleme: