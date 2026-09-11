İnternette gördüğü videoyla başladı! Çivi ve tellerle ortaya çıkardıkları şaşırtıyor

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Filografi sanatını hobi olarak yaptığını anlatan Arif Yesir, sanatın kendisi için aynı zamanda bir terapi olduğunu belirterek, "Bu sanatımız çivi ve tellerle yapılan, tamamen el emeği, göz nurudur. Osmanlı dönemine ait bir tarihçesi vardır. Bitmekte olan bir sanatımız. İnsanlara da terapi gibi geliyor, çok güzel. Ben hobi olarak yapıyorum ama insanlarımızda da güzel bir izlenim oluşturuyor. Bakarken huzur buluyorlar. Ben biraz el emeği türündeki şeylere ve bunları yapan kişilere hayrandım. Böyle şeylere merakım vardı. Tamamen merakımdan ve el emeğiyle yapılan eserlere hayranlık duyduğum için kendi azmimle güzel eserler ortaya çıkarmış oldum. Aslında yeteneğimi de geç keşfettim diyebilirim" diye konuştu.