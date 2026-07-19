INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Facebook çöktü mü? WhatsApp çöktü mü? META ürünlerinde bağlantı problemi mi var?

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Sosyal medya kullanıcılarının son saatlerde en çok araştırdığı konular arasında "Instagram çöktü mü?", "Facebook çöktü mü?", "WhatsApp çöktü mü?" ve "META ürünlerinde bağlantı problemi var mı?" soruları yer alıyor.Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook ve Instagram uygulamalarında oturum açma, içerik görüntüleme, paylaşım yapma ve hesap erişimi konusunda çeşitli sorunlar yaşadığını bildiriyor. Özellikle uygulamaların yavaş çalışması, akışın yenilenmemesi ve bazı kullanıcı hesaplarının geçici olarak erişilemez hale gelmesi dikkat çekiyor.Kullanıcı şikayetlerinin artmasıyla birlikte arama motorlarında "Instagram erişim sorunu", "Facebook çalışmıyor", "META çöktü mü" ve "WhatsApp bağlantı hatası" gibi sorguların sayısında ciddi artış yaşandı.