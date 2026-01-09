İngiltere'deki işini bırakıp Aksaray'daki köyüne döndü! Babasından devraldığı mesleği büyütüp kazancını katladı

3

Hayvan yetiştiricilerinin devlet tarafından desteklendiğini ifade eden Aktürk, şunları söyledi:"Bu işi yapanlar fazla para peşinde olan insanlar da değil. Bu farklı bir iş, sevda, aşk gibi bizim için. Koyunun kuzulaması, melemesi, yayılması, yem yemesi, yürümesi ve zil sesi insanları bu işe aşık ediyor. Aşk olmazsa bu işi parayla kimse yapmaz. Küçükbaş diğer sektörlere göre para kazanma işinde biraz geride kaldı. Son dönemde küçükbaş et tüketiminin azalması insanların da hevesini kaçırmaya başladı. Girdi maliyetleri artarken, gelir azalmaya başlaması sektörden çıkışlara neden oluyor. Devletimiz sağ olsun tarım ve hayvancılığın her kalemine, kredilendirilmesinden pazarlamasına ve üretimine kadar çok önemli destekler ve hibeler de veriyor. Hem hayvan alım kredilerinde, hem de hayvanları işletme kredilerinde önemli destekler veriyor. Babam şu anda gelip sadece hevesini gideriyor. Yaşlandı ve bayrağı bana teslim etti. Biz de yavaş yavaş yaşlanıyoruz. İlimizde ve ülkemizdeki büyük işletmelerde babadan oğula geçiş yok. Sektöre dışarıdan giren az da olsa var. Bu işi bırakan sayısı çok. Herkes bu konuda üzerine düşeni yaparsa, bu iş sürdürülür diye düşünüyorum. Hükümetimiz destek konunda elinden gelini yapıyor."