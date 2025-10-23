İmece usulü hazırlanıyor! Yapımı 16 gün sürüyor: Birçok ilden talep var

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.10.2025 - 13:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Manisa'da, imece usulüyle hazırlanan ve yapımı 16 gün süren tarhana, İzmir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilden yoğun talep görüyor. 16 çeşit meyve, sebze ve bakliyatla hazırlanan bu şifalı tarhana, kış sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, soğuk havalarda tüketilmek üzere, günler süren çalışmayla 16 çeşit malzemeden tarhana yapılıyor. İlçeye bağlı Akdere Mahallesi'nde kadınlar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla imece geleneğini sürdürerek kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başlıyor.

Tarhana yapımında kırmızı biber, domates, nohut, fasulye, sarımsak, soğan, patates, patlıcan, kabak, alıç, kuşburnu, kızılcık, ayva, elma, nane ve maydanoz gibi 16 çeşit meyve, sebze ve bakliyat kullanılıyor.

Odun ateşinde pişirilen tarhana harcı bir gün dinlendirildikten sonra hamurla karıştırılarak 16 gün boyunca her gün yoğruluyor.

Sürecin sonunda parçalar halinde bez üzerine serilen tarhana, kurutulup ufalanarak toz haline getiriliyor ve elekten geçirilip bekletildikten sonra tüketime hazır hale getiriliyor.

Mahalle sakinlerinden Gülistan Koç, Demirci tarhanasının yapım sürecini şöyle anlattı: "Baştan biberi doğrarız, içine domates, sarımsak, soğan, patates, kabak, kuşburnu, kızılcık, ayva, elma, nohut, fasulye, nane ve maydanoz katarız. Kazanda odun ateşinde kaynatırız. Bir gün bekletip hamurla karıştırırız. 16 gün boyunca her gün yoğurup bekletiriz. Bizim tarhanamız şifalıdır, bu tarhanayı tüketen grip olmaz."

Akdere Mahalle Muhtarı Bahadır Koç da mahalledeki bütün kadınların üretim sürecine katıldığını belirterek, "Tarhanamız, içinde bulunan sebze ve meyvelerle hem çok lezzetli hem de şifalıdır. İzmir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilden sipariş alıyoruz." diye konuştu.