İlk Teravih Ne Zaman Kılınacak? 2026 Ramazan’ın İlk Teravih Namazı Hangi Gün ve Saat Kaçta Eda Edilecek?
2026 yılı Ramazan ayı, müslümanlar için manevi anlamda çok özel bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Ramazan’ın ilk teravih namazı için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Peki, 2026 Ramazanı'nda ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar...
2026 yılı Ramazan ayı, Diyanet takvimine göre 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İslam alemi, bu mübarek ayda oruç tutarak manevi huzur arayacak. Teravih namazları ise, sahura kalkılacak ilk gece yani 18 Şubat Çarşamba gecesi başlayacak. Ramazan’a adım atılmadan önce teravih namazının saatleri ve hangi gün kılınacağı merak ediliyor.
İLK TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN KILINACAK?
2026 Ramazanı’ndaki ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba gecesi kılınacak.
TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Teravih namazı, akşam namazından sonra kılınan bir namaz olduğu için saati, bölgesel farklar ve camilerin ezan okuma saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak Türkiye'nin büyük şehirlerinde 20:00 ile 22:00 arasında bir saatte kılınması bekleniyor. Bu saat, camilerin ibadet saatlerine göre değişiklik gösterebilir, bu yüzden teravih saati için yerel camilerden bilgi almakta fayda var.
TERAVİH NAMAZI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?
Teravih, Ramazan ayında kılınan özel bir namazdır. Geceleri farz olan yatsı namazından sonra kılınan bu namaz, 20 rekattan oluşur ve bu süre boyunca müslümanlar Allah’a dua eder, günahlarından arınmayı amaçlar. Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı kılınarak, hem bedensel hem de manevi olarak Ramazan ruhuna uygun bir yaşam sürdürülür.
İLK TERAVİH NAMAZI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Ülke genelindeki camilerde hazırlıklar hızla devam ediyor. Müslümanlar, hem evlerinde hem de camilerde Ramazan'ın manevi atmosferine uygun şekilde ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. İlk teravih namazı, toplu bir ibadet olduğu için camilerdeki cemaat yoğunluğu da oldukça yüksek olacak.
RAMAZAN AYI İÇİN İPUÇLARI VE TAVSİYELER
Ramazan, müslümanlar için ibadetlerle dolu bir ay olduğu kadar, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzı için de önemli bir dönemdir. Oruç tutarken bol su içmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek önemli. Ayrıca, Ramazan boyunca teravih namazlarını kaçırmamak için düzenli bir uyku düzeni oluşturmak da faydalı olacaktır.