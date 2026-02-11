İlk Teravih Ne Zaman Kılınacak? 2026 Ramazan’ın İlk Teravih Namazı Hangi Gün ve Saat Kaçta Eda Edilecek?

3

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Teravih namazı, akşam namazından sonra kılınan bir namaz olduğu için saati, bölgesel farklar ve camilerin ezan okuma saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak Türkiye'nin büyük şehirlerinde 20:00 ile 22:00 arasında bir saatte kılınması bekleniyor. Bu saat, camilerin ibadet saatlerine göre değişiklik gösterebilir, bu yüzden teravih saati için yerel camilerden bilgi almakta fayda var.