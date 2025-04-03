İlçenin tek demirci ustası; "Bizimle birlikte meslek de yok olacak"
Zonguldak'ta ilkokul mezuniyeti sonrasında demir ustasının yanında çırak olarak mesleğe adım atan 69 yaşındaki İsmail Oktay; demir ocağının başında 55 yıldır kazma, balta ve kürek gibi aletler üreterek geçimini sağlıyor. Gelişen teknoloji ve azalan ilgiye rağmen; ilçede tek başına mesleğini yaşatmaya çalışan Oktay, çırak yetişmemesinden endişe duyduğunu dile getirdi.
• 03 Nisan 2025 - 15:22 • Son Güncelleme:
• 03 Nisan 2025 - 15:22 • Son Güncelleme: