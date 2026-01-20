İlçede 1 metreyi aştı: Tokat'ta turizm için adım atıldı

3





"10 yılın en iyi kışı diyebiliriz"



İlçe merkezinde yaşayan vatandaşlar, "Başçiftlik yazı ve kışıyla cennet olan bir ilçemizdir. Kış da Başçiftlik'e yakışıyor. Biz bu kışa alışığız. İlçemize gelen vatandaşlarımız zincirsiz gelmesinler. Kayak merkezimiz de açıldı, herkesi bekliyoruz. Yaklaşık 10 yıldır böyle bir kar yağışı hatırlamıyorum. 10 yılın en iyi kışı diyebiliriz. Daha da yağacağı söyleniyor" şeklinde konuştu.