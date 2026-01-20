İlçede 1 metreyi aştı: Tokat'ta turizm için adım atıldı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi aştığı yoğun kar yağışıyla birlikte kayak merkezinin de açılması kış turizmini hareketlendirdi.
Başçiftlik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçe genelini beyaza bürüdü. Yaz ve kış aylarında doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı bir metreyi geçti.
Kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde kış turizmi hareketlenirken, kayak merkezinin de faaliyete geçmesiyle Başçiftlik doğa ve kış turizmi tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı.
"10 yılın en iyi kışı diyebiliriz"
İlçe merkezinde yaşayan vatandaşlar, "Başçiftlik yazı ve kışıyla cennet olan bir ilçemizdir. Kış da Başçiftlik'e yakışıyor. Biz bu kışa alışığız. İlçemize gelen vatandaşlarımız zincirsiz gelmesinler. Kayak merkezimiz de açıldı, herkesi bekliyoruz. Yaklaşık 10 yıldır böyle bir kar yağışı hatırlamıyorum. 10 yılın en iyi kışı diyebiliriz. Daha da yağacağı söyleniyor" şeklinde konuştu.