İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026 | Öğretmen İl Dışı Tayin sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?
İl dışı tayin sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen il dışı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı aktif oldu mu? Sonuçlar saat kaçta açıklanır, nasıl öğrenilir? İşte öğretmenlerin merakla beklediği 2026 MEBBİS il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı, açıklanma saatine ilişkin detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilen öğretmen il dışı yer değiştirme (tayin) sonuçları, 2026 yılında da binlerce öğretmen tarafından yakından takip ediliyor.
“İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?” sorusu günün en çok aranan başlıkları arasında yer alırken, sonuçların genellikle MEB’in resmi personel işlemleri sistemi üzerinden ilan edileceğini hatırlatalım.
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?
2026 İl dışı tayin sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (mebbis.meb.gov.tr) ya da Personel Genel Müdürlüğü (personel.meb.gov.tr) resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yapılır.
İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Öğretmenlerin en çok merak ettiği bir diğer soru ise:“İl dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanır?”
Geçmiş yıllar baz alındığında:
Sonuçlar çoğunlukla 15:00 – 18:00 saatleri arasında erişime açılıyor.
Bazı yıllarda sistem yoğunluğu nedeniyle açıklamalar akşam saatlerine (20:00 sonrası) da sarkabiliyor.
2026 yılı için de sonuçların benzer bir saat diliminde açıklanması bekleniyor. Resmi saat bilgisi genellikle önceden duyurulmaz; bu nedenle öğretmenlerin MEB ekranını sık sık kontrol etmesi önemlidir.
2026 İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sonuçlar açıklandığında öğretmenler, il dışı tayin sonuçlarını mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden bilgilerine ulaşabilecekler.
Sonuç sorgulama adımları:
MEB’in resmi personel sayfasına giriş yapılır
T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme girilir
“İl Dışı Yer Değiştirme Sonuçları” sekmesi seçilir
Atama sonucu ve yeni görev yeri görüntülenir
Bu ekran üzerinden öğretmenler:
Atandıkları ili ve okulu
Hizmet puanı detaylarını
Yer değiştirme bilgilerini kolaylıkla öğrenebilir.
İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?
Sonuçların ilan edilmesinin ardından süreç hızla ilerler. Öğretmenler için önemli aşamalar şunlardır:
İlişik kesme ve başlama işlemleri başlar
Tebligat süreci başlatılır
Yeni görev yerinde belirlenen tarihler arasında göreve başlanması gerekir
MEB tarafından ayrıca göreve başlama takvimi de kısa süre içinde duyurulmaktadır.