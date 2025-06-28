Iğdırlı genç çiftçiden çölü vahaya çevirecek hamle! Bu yöntem sayesinde verimsiz araziden tonlarca meyve ve sebze üretti

6

"Masrafımız oldu ama çok da büyük katkılar sağladı. Daha büyük, daha modern, gelişmiş, güzel bir tarım yapmaya başladık. Bize üreten Türkiye lazım, tüketen değil. Gençlere, arkadaşlarımıza, emsallerimize, büyüklerimize örnek olmamız lazım. Daha kaliteli, modern bir tarım yapmamız ve Türkiye'yi daha ileri noktalara götürmemiz lazım."