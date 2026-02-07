Iğdır'da şüpheli ölüm! Ekipler eve girince korkunç manzarayla karşılaştı: Son mesajı ortaya çıktı
Iğdır'da dün gece bir daireden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi. Sesin geldiği daireyi giren ekipler 24 yaşındaki Ceren Işık’ı yerde kanlar içinde buldu. 3 kişi gözaltına alındı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken genç kadının annesine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı.
Iğdır’da dün saat 22.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki bir binada meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir kadının intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Ceren Işık’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Işık’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim K.’yi gözaltına aldı.
İbrahim K. ifadesinde evde 4 kişi alkol aldıklarını, bir süre sonra Hakan T. ve Bedri Y.’nin ayrıldığını, kendisi de dışarı çıktıktan sonra içeriden tek el silah sesi duyduğunu öne sürdü. İbrahim K.’nin ifadesi doğrultusunda Hakan T. ve Bedri Y. de yakalandı.
Ceren Işık’ın cep telefonunda yapılan incelemede, olay öncesi annesiyle yazıştığı, intihar edeceğini ifade edip, helallik istediği mesajlar tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.