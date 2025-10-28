Iğdır ovaları silajlık mısırda rekora koşuyor: Hasat başladı, 172 bin ton ürün bekleniyor!
Iğdır'ın bereketli tarım ovalarında çiftçinin yüzünü güldüren hasat başladı! Bölgede ikinci ürün olarak yetiştirilen ve kış aylarında büyükbaş ile küçükbaş hayvanların temel yem ihtiyacını karşılayan silajlık mısır hasadı tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl tam 34 bin dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırda, yaklaşık 172 bin tonluk rekolte bekleniyor.
Çiftçilerin ikinci ürün olarak yetiştirdiği silajlık mısır, kış aylarında büyük ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamada kullanılıyor.
Kentte 46 bin 300 dekarlık arazide ekimi yapılan dane mısırdan da 55 bin 800 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.
Tacir Cemal Tanır da çiftçilerin getirdiği ürünleri paketleyip farklı illere gönderdiklerini söyledi.
Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum gibi illerdeki besicilerin bu ürünü kendilerinden aldığını belirten Tanır, "Et ve süt verimi açısından çok yüksek randıman alınan bir ürün. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.