Iğdır ovaları silajlık mısırda rekora koşuyor: Hasat başladı, 172 bin ton ürün bekleniyor!

5

Çiftçi Özay Altuntaş, AA muhabirine, silajın hem ekonomik anlamda hem de hayvanların süt ve et verimi açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Altuntaş, "Iğdır'da birinci ve ikinci ürün olarak silajlık mısır üretiyoruz. Tüm çiftçilerimize de bu ürünü tavsiye ediyoruz." dedi.