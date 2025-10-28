GAZETE VATAN ANA SAYFA
Iğdır ovaları silajlık mısırda rekora koşuyor: Hasat başladı, 172 bin ton ürün bekleniyor!

28.10.2025 - 13:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Iğdır'ın bereketli tarım ovalarında çiftçinin yüzünü güldüren hasat başladı! Bölgede ikinci ürün olarak yetiştirilen ve kış aylarında büyükbaş ile küçükbaş hayvanların temel yem ihtiyacını karşılayan silajlık mısır hasadı tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl tam 34 bin dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırda, yaklaşık 172 bin tonluk rekolte bekleniyor.

 Iğdır'ın verimli tarım ovalarına ekilen silajlık mısır hasat ediliyor.

Çiftçilerin ikinci ürün olarak yetiştirdiği silajlık mısır, kış aylarında büyük ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamada kullanılıyor.

Bu yıl 34 bin dekar arazide silajlık mısır ekiminin yapıldığı Iğdır'da, yaklaşık 172 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte 46 bin 300 dekarlık arazide ekimi yapılan dane mısırdan da 55 bin 800 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Çiftçi Özay Altuntaş, AA muhabirine, silajın hem ekonomik anlamda hem de hayvanların süt ve et verimi açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Altuntaş, "Iğdır'da birinci ve ikinci ürün olarak silajlık mısır üretiyoruz. Tüm çiftçilerimize de bu ürünü tavsiye ediyoruz." dedi.

Tacir Cemal Tanır da çiftçilerin getirdiği ürünleri paketleyip farklı illere gönderdiklerini söyledi.

Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum gibi illerdeki besicilerin bu ürünü kendilerinden aldığını belirten Tanır, "Et ve süt verimi açısından çok yüksek randıman alınan bir ürün. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.