Hububat ekimi tamamlandı! Elazığlı çiftçiye kritik uyarı!

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde hububat ekim sürecinin tamamlandığını ve arpa ile buğday tarlalarında bitkilerin kardeşlenme dönemine ulaştığını açıkladı. Yapılan saha kontrollerinde çıkış ve gelişim süreçlerinin genel olarak sağlıklı ilerlediği belirtildi. Ancak son dönemde etkili olan yoğun ve aralıksız yağışlar nedeniyle, hububat alanlarında kök ve kök boğazı hastalıklarına bağlı riskin arttığına dikkat çekildi.