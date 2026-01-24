Hobisiydi geçim kaynağı oldu! 25 yıldır taştan üretiyor: Talep yağıyor

3

Daha öncesinde avize taşı imalatçısıydım, döner- kebap üzerine çalıştım ve metal dökümü yapıyordum. Serüvenime bir mozaikçi- heykeltıraş dostumun tavsiyesiyle başladım. Yetenek vardı, aldım taşı işlemeye başladım ve yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Hobi olarak başlamıştım ama şu an gelir kaynağım yani ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz.