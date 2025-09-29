Hobisine 80 yaşında kavuştu, huzurevi bahçesini sanat galerisine çevirdi

4

Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sema Başer, huzurevinde kalan sakinlerin geçmiş hayatlarında yöneldikleri el becerilerine göre sanatla kendilerini geliştirme imkanları bulduklarını söyledi.Başer, kurum sakinlerinden Özcan Çelen'in de resim, dans ve farklı sanat dallarına ilgisi olduğunu, profesyonel şekilde bunları icra ettiğini belirterek, "Bu huzurevinde hiçbir şey çöp olmuyor, her şey dönüşüyor. Özcan Bey, örneğin bozulan çamaşır makinesinin kazanını çıkartarak onu bir heykele dönüştürdü. Atık durumdaki sandalyelerin tekerleklerini süs havuzunda değirmene çevirdi. Bu tür atık şeyleri dönüştürerek yeniden kazandırıyor. Bu şekilde hem kendine katkı sağlıyor hem de ziyarete gelen misafirlerimize farklı bir atmosfer sunuyor." dedi.Dışardan alınacak sıfır malzeme yerine eskileri dönüştürüp ihtiyaçları karşıladıklarının altını çizen Başer, bahçede kullanılan her şeyin dönüşümden elde edildiğini dile getirdi.Başer, huzurevi bahçesinde aynı zamanda bir de bostan kurduklarını, sakinlerin domates, salatalık, karpuz, kavun, kabak yetiştirerek birlikte zaman geçirebildiklerini ve sosyalleştiklerini aktardı.Huzurevi sakinlerinin sanatsal ve tarımsal faaliyetlerle ilgilenirken aidiyet duygularının da geliştiğine işaret eden Başer, şunları kaydetti:"Sevdiği işle uğraşırken buraya ait olduğunun, burada yaşamına devam ettireceği bilincine varıp, çok daha mutlu oluyor. Bazı sakinlerimiz de kağıt katlama sanatıyla eski dergilerden kalemlikler ve çantalar üretiyor. Bizim ana temamız hem ekolojik ortama katkı sağlamak hem de sakinlerimizin birbirleriyle paylaşma duyguları ve sosyalleşmelerini geliştirmek. Ziyarete gelenler bahçemizi gördüklerinde çok mutlu oluyor. Huzurevimizin bahçesi hem sanat galerisine döndü hem de tarımsal üretim yeri haline geldi. İstiyoruz ki bu tür şeyler başka yerlerde de çoğalsın, insanlar arasındaki paylaşım duygusunu artsın."