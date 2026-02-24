Hobi olarak başladı, rekabeti kovanlara taşıdı! Amasyalı arıcıdan ilginç yöntem
Amasya'da hobi olarak arı yetiştiren Hüseyin Çalışkan, petek çıtalarını 3 siyasi partinin amblemiyle şekillendirip arılar arasında bal rekabeti başlattı. En dolu petek seçimin galibi olacak.
İçinde binlerce arının bulunduğu kovanlarının sayısı 35'e ulaşan evli ve 2 çocuk babası Çalışkan, en kaliteli balı yetiştirmeye çabalarken bir kovandaki petek çıtalarına da şekil vermeyi planladı. Siyasetteki rekabeti kovana da taşımak isteyen Çalışkan, 3 partinin amblemiyle 3 çıtayı şekillendirdi.
3 partiye de büyük saygı duyduğunu belirtip amacının 'siyasete bal tadı' getirmek olduğunu anlatan 49 yaşındaki Çalışkan, "Kovana koyduğum peteklerin en dolusu hangisi çıkarsa seçimi o parti kazanmış olacak. Seçim sonuçlarını eylül ayında göreceğiz" dedi.
HEDİYE ETMEK İSTİYOR
Çalışkan, hasadın ardından amblemli bal peteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti liderlerine de hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.