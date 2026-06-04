Hobi bahçelerini üretim üssüne çevirdiler! ‘Hem ülke ekonomisi hem de ailemiz için faydalı’

2

Yusufeli Halit Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Muhammet Ezberci, doğal üretim yaparak organik beslenmenin ve aile ekonomisine katkı sunmanın önemine değinerek, “Biz yeni Yusufeli’ne taşındıktan sonra devletimiz bize hobi bahçeleri tahsis etti. Biz de bundan faydalandık, hafta sonları doğal olarak yetiştirmeye çalıştığımız ürünlerle hem kendi bütçemize hem de ilçemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir ilaç kullanmadan çocuklarımıza doğal ürünler yedirmeye çalışıyoruz. 500 metrekare bir bahçede hurma fidanları, zeytin, kiraz, domates, salatalık, patates, üzüm derken her meyve ve sebzeden birer çeşit dikmeye çalıştım. Herkesin de böyle çalışmasını tavsiye ederim. Hem ülke ekonomisi hem de ailemiz için faydalı. Boş durmanın kimseye faydası yok. Yusufeli, tüm sebze ve meyvelerin yetişebileceği bir iklime sahiptir. Biz de bu nimetten faydalanıyoruz. Gençler ve çalışanlarımız boş durmamalı. Toprakla uğraşmak faydalı. Hem de deşarj oluyoruz” dedi.