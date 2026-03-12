Hobi amaçlı başladı, KOSGEB desteğiyle hayatı değişti: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Emeklilikten sonra hobi amaçlı evde üretime başlayan Figen Özsoy, kısa sürede işini büyütüp KOSGEB desteğiyle atölye kurdu. Kadınlarla birlikte el emeği ürünler üreten Özsoy’un atölyesinden çıkan nevresim takımları, bez çantalar ve kalemlikler Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yenice Mahallesi'nde yaşayan Figen Özsoy, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 2021'de emekli olduktan sonra üretime yöneldi. Biçki, dikiş, baskı ve nakış kurslarına katılarak kendisini geliştiren evli ve 2 çocuk annesi Özsoy, kursların ardından küçük bir dikiş makinesi alarak eşi Azer Özsoy'un desteği ile evinin bir bölümünü üretim alanına dönüştürdü.
Artan talepler üzerine işini büyütme kararı alan Özsoy, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı'na (KOSGEB) başvurdu. Aldığı desteklerle makineler temin eden Özsoy, üretim kapasitesini artırdı.
Belediye tarafından açılan Kadın Dayanışma Merkezi bünyesinde bir atölye kuran Özsoy, mahallede yaşayan kadınlarla birlikte el emeği ürünler üretmeye başladı. Atölyede hazırlanan ürünler, Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor.
Figen Özsoy, "Çalıştım, emekli oldum. Ondan sonra eşimle birlikte böyle bir işe başladık. Önce evde bez çantalar dikmeye başladık. KOSGEB'den aldığımız destekle işimizi geliştirdik ve büyüttük. Yurt içinden ve yurt dışından siparişler almaya başladık. Daha sonra bir atölye kurduk. Kadınlar ile birlikte üretim yapıyoruz ve birbirimize destek oluyoruz.
Nevresim takımları, kalemlikler ve bez çantalar üretiyoruz. Daha büyük pazarlara açılmak istiyoruz. Daha çok kadına destek olmak, birlikte üretmek istiyoruz. Burası bir kadın dayanışma merkezi. Hem stres atıyoruz hem de üretiyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.