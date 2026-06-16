HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2026? Hicri Yılbaşında Hangi İbadetler Yapılır, Nafile Namaz Kılınır mı, Hangi Dualar Okunur? Hicri Yılbaşı ne demek?

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SIKÇA SORULAN SORULAR



Hicri yılbaşı ne zaman?

Hicri yılbaşı, Muharrem ayının 1. günüdür ve her yıl miladi takvimde farklı bir tarihe denk gelir.



Hicri yılbaşında özel bir ibadet var mı?

Zorunlu bir ibadet yoktur; ancak nafile ibadetler, dua ve Kur’an okumak önerilir.



Nafile namaz kılınır mı?

Evet, Hicri yılbaşında nafile namaz kılınabilir.



Hangi dualar okunur?

İstiğfar, salavat, Ayetel Kürsi ve Kur’an sureleri okunabilir. Kişisel dualar da edilebilir.



Hicri yılbaşının önemi nedir?

İslam takviminin başlangıcıdır ve manevi bir yenilenme fırsatı sunar.