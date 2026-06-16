HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2026? Hicri Yılbaşında Hangi İbadetler Yapılır, Nafile Namaz Kılınır mı, Hangi Dualar Okunur? Hicri Yılbaşı ne demek?
Hicri yılbaşı ne zaman 2026 yılında hangi güne denk geliyor? Hicri yılbaşında hangi ibadetler yapılır, nafile namaz kılınır mı? Muharrem ayının ilk günü neler yapılmalı, hangi dualar okunmalı? İslam alemi için büyük önem taşıyan Hicri yılbaşıyla ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlarını ve yapılabilecek ibadetleri bu kapsamlı haberde bulabilirsiniz…
Hicri takvim her yıl miladi takvime göre farklı tarihlere denk geldiği için “Hicri yılbaşı ne zaman?”, “Hicri yılbaşında hangi ibadetler yapılır?”, “Muharrem ayının 1. günü hangi dualar okunur?” gibi sorular her yıl yeniden gündeme geliyor. Müslümanlar için yeni bir başlangıç anlamı taşıyan bu özel gün, ibadet, dua ve tefekkürle değerlendiriliyor. Peki 2026 Hicri yılbaşı hangi gün, bu gecede yapılması önerilen ibadetler neler?
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2026?
Hicri yılbaşı, İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem ayının 1. günüdür. Hicri takvim ay yılına göre hesaplandığı için miladi takvimde her yıl yaklaşık 10–11 gün geri gelir.
2026 yılı için Hicri yılbaşı, Muharrem ayının başlangıcına denk gelen gün olarak idrak edilecektir. Bu tarih, dini takvimlere göre kesinleşir ve her yıl Diyanet tarafından ilan edilir. Buna göre 2026 Hicri Yılbaşı 16 Haziran (bugün) gününe denk gelmektedir.
HİCRİ YILBAŞI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?
Hicri yılbaşı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan İslam takviminin başlangıcıdır. Bu yönüyle:
Yeni bir hicri yılın başlangıcını simgeler
Manevi yenilenme ve muhasebe zamanıdır
Geçmişin değerlendirilip geleceğe niyet edilmesi için önemli bir fırsattır
HİCRİ YILBAŞINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Hicri yılbaşı gecesi ve Muharrem ayının ilk günü, Müslümanlar tarafından ibadetle değerlendirilir. Yapılabilecek ibadetler şunlardır:
Tevbe ve istiğfar etmek
Kur’an-ı Kerim okumak
Nafile ibadetlere yönelmek
Sadaka vermek
Geçmiş yılın muhasebesini yapmak
Bu günler, özellikle manevi arınma ve yeni başlangıçlar için fırsat olarak görülür.
HİCRİ YILBAŞINDA NAFİLE NAMAZ KILINIR MI?
Hicri yılbaşında nafile namaz kılınır mı? sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alır.
Evet, Hicri yılbaşında nafile namaz kılınabilir. Bu konuda İslam alimleri:
Her zaman olduğu gibi nafile ibadetlerin yapılabileceğini
Özellikle özel gecelerde ibadet etmenin sevap olduğunu belirtmektedir.
Ancak bu güne özel farz ya da zorunlu bir namaz bulunmaz. Yapılan ibadetler tamamen gönüllülük esasına dayanır.
HİCRİ YILBAŞINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
Hicri yılbaşında okunabilecek belirli tek bir zorunlu dua yoktur. Ancak yaygın olarak şu dualar ve zikirler tercih edilir:
İstiğfar duaları (Estağfirullah…)
Salavat-ı şerifeler
Ayetel Kürsi
Fatiha ve İhlas sureleri
Kişisel niyet ve dilek duaları
Ayrıca yeni yılın hayırlı geçmesi için samimi niyetlerle edilen duaların önemli olduğu kabul edilir.
MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Hicri yılbaşıyla başlayan Muharrem ayı, İslam’ın önemli aylarından biridir. Bu ay:
“Haram aylar” arasında yer alır
Oruç ibadetinin faziletli kabul edildiği zamanlardan biridir
Aşure günü gibi önemli günleri içinde barındırır
Bu nedenle sadece yılbaşı değil, tüm Muharrem ayı ibadet açısından değerli kabul edilir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Hicri yılbaşı ne zaman?
Hicri yılbaşı, Muharrem ayının 1. günüdür ve her yıl miladi takvimde farklı bir tarihe denk gelir.
Hicri yılbaşında özel bir ibadet var mı?
Zorunlu bir ibadet yoktur; ancak nafile ibadetler, dua ve Kur’an okumak önerilir.
Nafile namaz kılınır mı?
Evet, Hicri yılbaşında nafile namaz kılınabilir.
Hangi dualar okunur?
İstiğfar, salavat, Ayetel Kürsi ve Kur’an sureleri okunabilir. Kişisel dualar da edilebilir.
Hicri yılbaşının önemi nedir?
İslam takviminin başlangıcıdır ve manevi bir yenilenme fırsatı sunar.