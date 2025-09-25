Heyecanlandıran keşif! Tam 5 bin yıllık hazine bulundu!

3

Kazılarda seramik buluntular elde edildiğini belirten Prof. Dr. Erdem, "Seramik buluntular, 5 bin yıl öncesine tarihleniyor. Bu buluntularla ilk kez M.Ö. 3 binlere tarihlenen hem mimari hem seramik bulguları görmeye başladık. Seramikler bize kültür ile ilgili çok şey söyler. Üretim teknolojisinden beslenme alışkanlıklarına, bölgeler arası ilişkiler konusunda çok fazla bilgi edinebiliyoruz. Bayraklı'da bulduğumuz seramik örnekleri bize erken Tunç Çağı dönemindeki ilişkilerini gösteriyor. Bulunan seramiklerden yerel gruplar olduğu gibi batı dünyasında da gruplar var.