Herkes ona 'abi' demek zorunda! Yeğenleri bile karıştırıyor: Yozgatlı muhtarın sıra dışı isminin hikayesi duyan herkesi gülümsetiyor

"Makamın ne olursa olsun bana Abi demek zorundasın" sözleriyle çevresindekileri gülümseten Muhtar Abi Şahin, bu ismin kendisine önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayarak, "Biz de herkesin ağabeyi olmaya çalışıyoruz. Abi olmak sadece bir isim değil, bir duruştur" dedi. Beş çocuk babası olan Abi Şahin, geleneği kendi çocuklarına taşımadığını da belirtti. "Sülalede bir tane Abi olsun yeter. O da var çok şükür" diyen Şahin, yeğenlerinin yaşadığı tatlı karışıklığı ise tebessümle anlattı: "Abi Emmi diyemiyorlar, Abi Dayı diyemiyorlar. Onlar da bana sadece Abi diyor."Mahalle sakinleri tarafından samimiyeti ve halkla iç içe yönetim anlayışıyla takdir edilen Muhtar Abi Şahin, Eğlence Mahallesi'nde birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. ‘Boğazlıyan'ın tek Abisi' olarak anılan Muhtar Abi Şahin, ismine yakışır şekilde mahallesinin hem temsilcisi hem de ağabeyi olmayı sürdürüyor