Hemşirenin ölümündeki sır çözüldü! Avukat oğlu her şeyi hatırladı, kafasına makas saplandı
Çanakkale'de yaşayan emekli hemşire Fadime Yıldırım'ın ölümündeki sır çözüldü. Boğularak ve kafasına defalarca makas saplanarak öldürülen Yıldırım'ın avukat oğlu Özgür Yıldırım her şeyi hatırladı. Ölümünden bir gün önce oğluyla kız isteme nedeniyle kavga ettiği ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre 12 Aralık'ta Esenler Mahallesi'nde bulunan Barışkent Sitesi'nde meydana gelen olayda Fadime Yıldırım, oğlu Özgür Yıldırım tarafından kanlar içinde bulundu.
Önce boğulduğu ardından kafasından makasla bıçaklandığı belirlenen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen kadının avukat oğlu Özgün Yıldırım'ın ifadesine ulaşıldı.
Olay günü saat 10.00 sıralarında uyandığını söyleyen Özgün Yıldırım'ın "O gün evde annem ve ben vardık. Başka kimse bildiğim kadarıyla yoktu. Birlikte kahvaltı yaptık. Daha sonra ben odama girdim. Kulağımdaki kulaklıkla gitar çaldım. Sigara içmek için annemin odasından balkona geçmem gerekiyordu. Kulaklığımı çıkarıp odaya yöneldiğim sırada içeriden sesler duydum. Odaya girdiğimde bir adamın annemle boğuştuğunu gördüm. Elinde makas vardı. Ben de boğuşmaya başladım. Adam elimden kurtulup kaçtı. Eve nasıl girdiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.
(Fotoğraf: Özgün Yıldırım)
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE YOK
Apartmanın kamera görüntülerinde binaya giren çıkan bir kişinin olmadığının söylenmesi üzerine Özgün Yıldırım, "Apartmanın bodrum katı bulunmaktadır. Şahıs, belki bir süre orada saklanmıştır. Nerede kamera olduğunu bilmiyorum. Ben yaklaşık 6 ay psikolojik tedavi gördüm, 6 ay da ilaç kullandım" diye konuştu.
Ailenin yakınları, Özgün Yıldırım'ın olaydan bir gün önce annesi ile kız arkadaşını istemeye gitmeleri konusunda tartıştığını, kadının bu evliliğe karşı çıktığını söyledi.