Hem zanaat hem kazanç kapısı! Marmaris'te sandalet ustalığı eğitimi başladı
Marmaris Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Usta Ellerden Sandalet Eğitimi" ile ilçenin unutulmaya yüz tutan deri sandalet ustalığı mirası yeniden hayat buluyor. Alanında deneyimli eğitmenlerin yanı sıra Marmaris'in son ustalarının da tecrübelerini aktardığı programda, kursiyerler hem bu kadim zanaatın inceliklerini öğreniyor hem de kendilerine yeni bir kazanç kapısı aralıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris'in kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan deri sandalet ustalığını yaşatmak amacıyla Marmaris Ticaret Odası tarafından düzenlenen eğitim programı başladı. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan sandalet ustalığının gelecek nesillere aktarılması ve yeni ustaların yetiştirilmesi hedefiyle hazırlanan 'Usta Ellerden Sandalet Eğitimi' Marmaris Ticaret Odası'nda ilk dersini yaptı. İki gün sürecek eğitim programı, 28-29 Mart 2026 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Eğitimde kursiyerler, sandalet üretiminin temel tekniklerini öğrenirken el becerilerini geliştirme ve bu zanaatı meslek olarak edinme fırsatı buluyor. Alanında deneyimli eğitmen Soner Yukarlı tarafından verilen kursta, Marmaris'in son sandalet ustalarından Fevzi Olca ile yıllarca bu mesleği icra eden Erdal Salman da yer aldı. Usta isimler, yıllara dayanan tecrübelerini kursiyerlerle paylaşarak mesleğin inceliklerini anlattı. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ile Meclis Başkanı Zekiye İplikçi de kursiyerlerle birlikte eğitime katılarak sandalet yapımının detaylarını yerinde öğrendi.
Kursa katılanlar ise böylesine özel bir zanaatı öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kursiyerlerden emekli hemşire Pakize Yüksel, öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayarak, "Ticaret Odası'nda açılan bu kursu öğrendim ve ben de bundan yararlanmak istedim. Sonuçta öğrenmenin yaşı yok; insan her zaman kendini geliştirmeli. Gerçekten çok zevkli ve çok güzel bir eğitim süreci geçiyor. Bundan sonra da devam etmeyi düşünüyorum" dedi.Kursiyer Tuğrul Çelik Yaraş ise bu eğitimin kendisi için bir meslek kapısı olabileceğini belirterek, "Şu an için bir mesleğim yok. Belki ileride bize gelir sağlayacak bir iş olabilir. Bu yüzden öğrenmek ve meslek edinmek için buradayım" ifadelerini kullandı.Bir diğer kursiyer Bahri Demirel de bu işin tüm inceliklerini öğrenerek ilerletmek istediğini söyledi.
Ortaca'dan gelerek eğitimi veren usta öğretici ve sandalet ustası Soner Yukarlı, 35 yıllık meslek hayatını kursiyerlere aktarmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yukarlı, sandalet ustalığında en önemli detayın çıraklıktan yetişmek olduğunu belirterek, bu güzel mesleğin en büyük sorununun çırak bulamamak olduğunu söyledi.Eğitimi veren usta öğretici Soner Yukarlı, sandalet ustalığının yalnızca el becerisi değil aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu vurgulayarak,"35 yıldır bu işi yapıyorum. Bu mesleğin en önemli tarafı çıraklıktan yetişmektir. Ustanın yanında görerek, dokunarak ve tekrar ederek öğrenilir. Bugün burada kursiyerlerin ilgisini görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü en büyük sıkıntımız çırak bulamamak. Böyle eğitimlerle bu sanat yeniden canlanabilir" ifadelerini kullandı.
Sağlık sorunları nedeniyle artık aktif üretim yapamadığını belirten Marmaris'in son sandalet ustalarından Fevzi Olca, kursun açılmasının mesleğin geleceği adına umut verdiğini söyledi. Olca, "Eskiden çırak bulmak çok zordu. Şimdi bu kurs sayesinde gençlerin ve meraklıların ilgisini görmek beni çok sevindiriyor. Bu iş sadece deri kesmek ya da dikmek değil; bir kültürü, bir yaşam biçimini aktarmaktır" dedi.Olca ayrıca kendi kaleme aldığı ve Marmaris Ticaret Odası'nın basım desteğiyle yayımlanan 'Yaşarsan Anı Olur, Uyursan Rüya Görürsün' adlı kitabını kursiyerlere imzalayarak hediye etti. Kursiyerler, usta bir isimden hem eğitim hem de hatıra niteliğinde bir kitap almanın mutluluğunu yaşadı.
Uzun yıllar sandalet ustalığı yaptıktan sonra farklı sektörlere yönelen 80 yaşındaki Erdal Salman da gençlere meslek öğrenmeleri çağrısında bulundu.Salman, mesleğe 12 yaşında başladığını anlatarak, "Biz bu işi küçük yaşta ustalarımızın yanında öğrendik. O yıllarda meslek sahibi olmak çok kıymetliydi. Şimdi de gençlere aynı şeyi söylüyorum; mutlaka bir meslek öğrensinler. Sandalet ve ayakkabı işi ayrı bir sanattır. Sevmeden yapılmaz ama öğrenildiğinde insana ömür boyu kazanç sağlar" diye konuştu.Marmaris Ticaret Odası tarafından düzenlenen eğitim programının, ilçenin kültürel mirası arasında yer alan deri sandalet ustalığının yeniden canlandırılmasına katkı sunması ve yeni ustaların yetişmesine zemin hazırlaması hedeflenirken Başkan Mutlu Ayhan bu mesleğin gelişmesi için ellerinden gelen tüm destekleri vermeye devam edeceklerini ifade etti.