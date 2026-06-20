Hayvancılıkta işçi bulamayan girişimci çözümü buldu: İneklere kimse dokunmuyor, canı isteyen kendi gidip sağılıyor

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"Robotlar bize hayvanların geviş getirme sayıları, memedeki somatik hücre durumu ve sütün iletkenliği gibi tüm teknik bilgileri anlık olarak veriyor. Geçmişte üreticiden aldığımız anamnezi (hasta öyküsü) artık robot kendisi sunuyor. Tüm bu verileri cep telefonumuzdan takip edebiliyoruz. İçeride hayvanları sürekli yönlendiren, güden biri olmadığı için hayvan refahı yükseliyor ve stres azalıyor. Hayvanlar kendi doğal yaşam ortamlarında serbestçe hareket ediyor. Temel prensibimiz gönüllülük. Hayvanlar kendi istekleriyle sağıma geliyorlar, bazıları verimine göre günde 4-5 defa, bazıları ise 2 defa robotu ziyaret ediyor. Bu konfor da hayvan başına günlük 1,5-2 litre arasında ekstra süt artışı sağlıyor. Genel üretime baktığımızda yüzde 5 ila 10 arasında bir verim artışı yakaladık."