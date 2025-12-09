Havalar soğudu talep resmen patladı! Haftalar öncesinden rezervasyon yapanlar gidebiliyor

3

Termal kaplıcaların hem şehir merkezinde hem de doğanın içinde yer aldığını, ayrıca ulaşım rahatlığı nedeniyle de tercih edildiğini söyleyen Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, yaz aylarındaki doluluk oranlarının yüzde 60 olduğunu belirterek, "Yaz aylarında doluluk oranımız güney bölgelerine göre biraz daha düşük. İnsanlar daha çok günübirlik ziyaret ediyor, konaklamadan ziyade. Günübirlik ziyaretlerimiz yaz aylarında daha fazla. Konaklama olarak yüzde 60'larda geçirdik yaz ayını" dedi.