Hava sıcaklıkları düşüyor, kar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji son hava tahmin raporuyla uyardı
Son dakika haberine göre havalar soğuyacak, yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, yurdun büyük bir bölümünde hafta sonu az bulutlu ve açık bir havanın görüleceğini, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pusun etkili olacağını söyledi. Bugün, Edirne, Muğla, Aydın ve İzmir'in güney kesimleriyle, Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Tekin, pazar günü batı kesimlerde yağış görüleceğini söyledi.
Pazar günü, Marmara ve Ege bölgeleriyle Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın çevresinde yağış beklendiğini belirten Tekin, "Özellikle pazar günü yağışların Muğla, Aydın, Denizli çevresi ve Edremit Körfezi civarında kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.
Yeni haftayla birlikte bu yağışlı sistemin kademeli olarak doğu kesimlere ilerleyeceğini kaydeden Tekin, "Pazartesi günü Marmara'nın doğusu İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'de yağışları görmek mümkün olacak." diye konuştu.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK
Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Tekin, önümüzdeki hafta ise iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 8 derecelik bir azalacağını söyledi.
AKOM SON TAHMİNLERİ PAYLAŞTI
AKOM'dan yapılan açıklamada ise, "İstanbul'da hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıklar gündüz 18 derece mevsim normalleri üzerinde gece saatlerinde ise 12 derece seyretmesi beklenmektedir. Pazar akşam saatleri itibarıyla hafif yerel yağış geçişleri tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°CParçalı bulutlu
HATAY 12°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 20°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 8°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 3°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 21°CParçalı bulutlu
DÜZCE 10°C, 22°CParçalı bulutlu
SİNOP 15°C, 26°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
RİZE 11°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 27°CParçalı bulutlu
TRABZON 14°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 11°CAz bulutlu
KARS -5°C, 14°CAz bulutlu
MALATYA 2°C, 9°CAz bulutlu
VAN -1°C, 13°CAz bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 18°CAz bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 23°CAz bulutlu
MARDİN 12°C, 21°CAz bulutlu
SİİRT 6°C, 19°CAz bulutlu