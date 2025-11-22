Hava sıcaklıkları düşüyor, kar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji son hava tahmin raporuyla uyardı

10

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.



BURSA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu