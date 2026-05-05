Hava durumu nasıl olacak? Fırtına devam edecek mi? Kar yağışı var mı? Yağmur yağacak mı? Son dakika uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.