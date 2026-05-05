Hava durumu nasıl olacak? Fırtına devam edecek mi? Kar yağışı var mı? Yağmur yağacak mı? Son dakika uyarısı geldi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haritaya göre birçok ilde kar ve yağmur bekleniyor. Fırtına devam edecek mi? Hangi illerde kar yağacak? Yağmur yağacak mı? Son dakika uyarısı geldi. İşte hava durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yurdun, güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan çarşamba günü 4 ilde kar yağışı bekleniyor. Ardahan, Bitlis, Kars ve Erzurum'da kar etkili olacak.