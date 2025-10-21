Hataylı depremzede kadınlar, 3 bin parçalık dev siparişle Hatayspor'a nefes oldu!

5

Almeida, kendisine özel, ad ve soyadının baş harflerinden oluşan logoyu taşıyan pijama takımı yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Adımı taşıyan kıyafet tasarlamaları beni çok duygulandırdı, enerji verdi ve daha çok çalışmaya motive etti. Çıkacağımız maçta o kıyafeti giyeceğim çünkü bana güç ve umut veriyor, beni mutlu ediyor. Bu muhteşem kadınların benim için yaptıklarını görmek büyük mutluluk. Onlar tarih yazıyorlar ve kahramanlar. Ne diyebilirim ki? Gerçekten onur duyuyorum."