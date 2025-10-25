Hatay'ın Altınözü'nde zeytin bayramı başladı! Hedef yerel ürünleri dünya pazarına taşımak

2

Daha sonra temsili zeytin hasadı yapılarak, festivalin 9. yılına ithafen 9 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.



Festivalde konuşan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ilçede zeytinciliğin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Amacımız, buradaki çiftçilerimizin üreticilerimizin ürettikleri ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda daha tanınabilir bir alana götürmek. 9 yıldır bunu başarıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.