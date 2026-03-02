Hatay'da sadece 30 gün üretiliyor! Kilosu 300 TL: Kapıda kuyruk bitmiyor

4

Özellikle herhalde o yüzden Ramazan'dan Ramazan'a yapılıyor. Burada helvanın kuruması lazım, helva sıcak çıkıyor. Bunu kurumadan kıramıyoruz. Kurumasını beklemeyip sabırsızlaşan insanlar var. Oruçtan dolayı, oruç başına vurdu derler ya, ondan dolayı sırada kuyruk yapıyoruz. Beklemeyip kavga çıkaran var. İftara doğru gelirseniz bayağı zorlanırsınız, kuyruk merdivenlere kadar geçiyor. Öncelikle biz bunu elimizden geldiği kadar herkese yedirmek istiyoruz. Burada tezgah üçte başlıyor. Üçten beri ayaktayız. Helvaya devam ediyoruz, yine de yetişmiyor insanlara" sözleriyle Ramazan geleneğinin ve eşsiz lezzetin insanların ilgisini çektiğini söyledi.