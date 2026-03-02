Hatay'da sadece 30 gün üretiliyor! Kilosu 300 TL: Kapıda kuyruk bitmiyor
Hatay'da Ramazan'ın simgesi Küncülü Helva tezgahları süsledi. Kilosu 300 TL olmasına rağmen kapısında kuyruk eksik olmayan bu özel lezzet, iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu!
Hatay'da Ramazan ayına özel üretilen ve bölgenin sevilen lezzetlerinden olan 'küncülü helva' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı bulan küncülü helvayı üreten iş yerinde kuyruk hiç bitmiyor.
Gastronomi şehri olan Hatay, eşsiz lezzetleriyle vatandaşların damaklarında unutulmaz tatlar bırakıyor. Bölgeye özgü olan ve Ramazan ayında üretilen küncülü helvaya vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Tarihi uzun çarşıda vatandaşlar için asırlarca eşsiz lezzeti üreten Fansa ailesi, şimdiyse kent merkezine kurulan prefabrik iş yerinde lezzeti yaşatıyor. Kilogram fiyatı 300 TL olan ve vatandaşlardan yoğun talep gören küncülü helvada kuyruk ise hiç bitmiyor.
Yöresel lezzetin üretimine yetişmekte zorlandıklarını, insanların eşsiz lezzet için kuyruklar oluşturduğunu dile getiren Şahap Fansa, "Hataylılar olarak geleneğimizi bozmuyoruz, ustalarımıza ve dedelerimize verdiğimiz sözü yaşatıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Ramazan'dan Ramazan'a çıkıyoruz. Sabahtan akşama kadar şekerimiz düşüyor, tansiyonumuz çıkıyor. Yemekten sonra az bir şey tüketildiğinde otomatikmen bir süre sonra zaten insanlar hissediyor. Daha rahat ediyor ve kan şekeri ortalanıyor.
Özellikle herhalde o yüzden Ramazan'dan Ramazan'a yapılıyor. Burada helvanın kuruması lazım, helva sıcak çıkıyor. Bunu kurumadan kıramıyoruz. Kurumasını beklemeyip sabırsızlaşan insanlar var. Oruçtan dolayı, oruç başına vurdu derler ya, ondan dolayı sırada kuyruk yapıyoruz. Beklemeyip kavga çıkaran var. İftara doğru gelirseniz bayağı zorlanırsınız, kuyruk merdivenlere kadar geçiyor. Öncelikle biz bunu elimizden geldiği kadar herkese yedirmek istiyoruz. Burada tezgah üçte başlıyor. Üçten beri ayaktayız. Helvaya devam ediyoruz, yine de yetişmiyor insanlara" sözleriyle Ramazan geleneğinin ve eşsiz lezzetin insanların ilgisini çektiğini söyledi.