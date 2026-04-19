Hatay'da köylülerin cepleri dolacak! Hasat başladı, 45 günde 122 bin ton toplayacaklar
19.04.2026 - 07:39
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hasadına başlanan turfanda soğandan 122 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.
Verimli topraklarında yıl içerisinde birden fazla ürünün yetiştirildiği Amik Ovası'nda, turfanda soğan hasadına başlandı.
Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu, AA muhabirine, turfanda soğandan bu yıl 122 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.
Şu an için hasatta sıkıntı yaşanmadığını belirten Cünedioğlu, verimin de iyi olduğunu ifade etti. Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya da hasadın yaklaşık 45 gün süreceğini kaydetti.