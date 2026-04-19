GündemHatay'da köylülerin cepleri dolacak! Hasat başladı, 45 günde 122 bin ton toplayacaklar
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da köylülerin cepleri dolacak! Hasat başladı, 45 günde 122 bin ton toplayacaklar

Hatay'da köylülerin cepleri dolacak! Hasat başladı, 45 günde 122 bin ton toplayacaklar

19.04.2026 - 07:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hasadına başlanan turfanda soğandan 122 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

1Hatay'da köylülerin cepleri dolacak! Hasat başladı, 45 günde 122 bin ton toplayacaklar

Verimli topraklarında yıl içerisinde birden fazla ürünün yetiştirildiği Amik Ovası'nda, turfanda soğan hasadına başlandı.

2Hatay'da köylülerin cepleri dolacak! Hasat başladı, 45 günde 122 bin ton toplayacaklar

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu, AA muhabirine, turfanda soğandan bu yıl 122 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.

3Hatay'da köylülerin cepleri dolacak! Hasat başladı, 45 günde 122 bin ton toplayacaklar

Şu an için hasatta sıkıntı yaşanmadığını belirten Cünedioğlu, verimin de iyi olduğunu ifade etti. Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya da hasadın yaklaşık 45 gün süreceğini kaydetti.