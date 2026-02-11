GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hatay'da kardeşlerin yürek yakan ölümü! İnşaatın temelinde biriken su onların sonu oldu

11.02.2026 - 09:13

Kaynak: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay), (DHA)

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık bir metre derinliğinde su dolu inşaat temeline düşen Ömer (5) ve kardeşi İsmail Sert (3), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında sokakta oynayan Ömer ve kardeşi İsmail Sert, yağışlı hava nedeniyle suyla dolan yaklaşık bir metre derinliğindeki inşaat temeline düştü.

Çevredekilerin seslenmesiyle hızla inşaat temeline koşan baba Emrah Sert, sudaki çocuklarını bilinçleri kapalı halde çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sert kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.