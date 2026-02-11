Hatay'da kardeşlerin yürek yakan ölümü! İnşaatın temelinde biriken su onların sonu oldu

3

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sert kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.