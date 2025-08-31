Hatay'da gökyüzü şenlendi: Uçurtma şenliği göz kamaştırdı

3

Şenliğe Adana'dan katılan 41 yaşındaki Ömer Dike, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adana'dan geldim. Hem denize girmek hem de çocuklarla birlikte uçurtma festivalinden faydalanmak için buradayım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin nice 103 yıllarını kutlamayı diliyorum. Kalabalık ve coşkulu bir ortam var, herkesin kutlamalara eşlik etmesi çok mutluluk verici. Bayrağın dalgalanması gibi hissettiriyor" dedi.