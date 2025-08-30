Hatay'da esnaf çöp sorununu tabelayla çözdü!

3

‘Buraya çöp dökmek kesinlikle yasaktır, dökenin Allah belasını versin' tabelasını astıktan sonra sürekli çöp atılan yere artık kimsenin çöp atmadığını söyleyen Hasan Günel, "Buraya herkes çöp döküyordu. O kadar döküyorlardı ama kimin döktüğünü görmedik. Apartman yöneticileri ve sakinleri sürekli bana kim döküyor diye gelip bana soruyordu. O yüzden bu yazıyı yazdırıp buraya koyduk. Bu astığımız tabelanın faydası oldu. Pislik döken pis insandır. Bizde buraya ‘Buraya çöp dökmek kesinlikle yasaktır, dökenin Allah belasını versin' diye tabela astık. Bir arkadaşımız çöp döktü ama sonra kaldırıp yolun ortasına attı" dedi.